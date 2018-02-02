На Среднем Урале активизировалась иностранная разведка?

15:47 | 5.02.2018

ФСБ выдворяет китайских бизнесменов, создававших угрозу безопасности РФ

С территории России за последние два года по решению ФСБ были выдворены пять бизнесменов из Китая и Вьетнама, осуществлявшие свою деятельность в Свердловской области. По мнению ФСБ, своими действиями они создавали угрозу безопасности Российской Федерации или граждан РФ. Работали ли они на разведку своих стран достоверно неизвестно – в ФСБ информацию не раскрывают, так как она находится под грифом «секретно» и относится к государственной тайне. Сами иностранные коммерсанты, разумеется, отрицают, что работали против интересов России, утверждая, что не нарушали закон, а значит аннулирования вида на жительство необоснованно. Подробности – в материале veved.ru.



В 2017 году за пределы Российской Федерации судебными приставами Свердловской области было принудительно выдворено 1660 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания на территории России, что превышает количество выдворенных. Подавляющее большинство из них – граждане Узбекистана, Таджикистана Казахстана, Киргизии и Азербайджана. Уроженцев Китая и стран Юго-Восточной Азии, занимающихся на Урале, как правило, сельским хозяйством и торговлей, выдворяют крайне редко. Правда, есть и крайне и любопытные исключения – ряд предпринимателей, прибывших из Поднебесной и Вьетнама, были вынуждены покинуть Россию после того, как их деятельностью заинтересовалось ФСБ.



Так, например, 12 ноября 2016 года УФСБ России по Свердловской области было принято заключение в отношении гражданина Китайской Народной Республики Лю Биня о наличии обстоятельств, выявленных в процессе оперативно-служебной деятельности, которые могут повлечь аннулирование ранее выданного вида на жительство в Российской Федерации (было выдано сроком до октября 2021 года).



Из заключения следует (в части сведений, не отнесенных к государственной тайне), что по результатам рассмотрения проверочных материалов имелись достаточные основания утверждать, что Лю Бинь нарушил законодательство РФ. Данная информация была направлена в ГУ МВД России по Свердловской области, после чего 9 декабря 2016 года было утверждено заключение, которым вид на жительство аннулирован на основании подпункта 1 п. 1 ст. 9 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан» (создание угрозы безопасности Российской Федерации или граждан РФ).



Сам Лю Бинь заявлял, что с решением ГУ МВД России по Свердловской области и заключением регионального УФСБ согласен, так как никаких противоправных поступков и действий против Российской Федерации не совершал. Известно, что в России он проживал с 2000 года совместно с супругой и своими несовершеннолетними детьми, которые учатся в гимназии, имеет в собственности квартиру и нежилое помещение, занимается инвестиционной деятельностью. Он обращался в суд с заявлением об оспаривании решения, но ему было отказано.



Земляк Лю Биня, гражданин КНР Цо Доусен столкнулся с аналогичной ситуацией. В феврале 2003 года он зарегистрировал брак с гражданкой РФ, с которой имеет троих несовершеннолетних детей – граждан РФ, в 205 году получил вид на жительство. Заключением УФСБ России по Свердловской области от 19 января 2016 года выявлены обстоятельства о том, что Цо Доусен своими действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или гражданам РФ.



На основании указанного заключения УФСБ России по Свердловской области было принято решение о несогласовании вопроса о приеме Цо Доусена в гражданство Российской Федерации, а также направлено уведомление в региональное УФМС России об аннулировании ранее выданного вида на жительство, решение по которому было принято 1 июля 2016 года. Сам Цо Доусен полагал, что оснований для отказа в приеме в гражданство не имелось, поскольку он не привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.



Третий уроженец Китая, выдворенный из России – Чжан Цюхуэй проживал в РФ с 1994 года, вид на жительство у него истекал в сентябре 2020 года. Здесь у него была собственная квартира в которой также жили его дети. Третьего мая 2017 года Чжан Цюхуэй получил уведомление об аннулировании вида на жительство. Основанием для принятия решения послужило заключение УФСБ России по Свердловской области – якобы Чжан Ц. своими действиями создает угрозу безопасности граждан РФ. Заключение было принято при наличии достаточных данных, выявленных в процессе оперативно-служебной деятельности. Чжан же уверен, никаких противоправных действий он не совершал.



В отношении другого гражданина КНР, Ван Сюечуня, проживающего в Российской Федерации с 2009 года, в октябре 2015 года руководством ФСБ России принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ. Иностранец был внесен в контрольный список лиц, въезд которым в Россию не разрешен в связи с тем, что это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства. Въезд в Россию ему запретили на 10 лет.



Сам Ван Сюечунь, пытавшийся оспорить решение в суде, пояснял, что состоит в браке с гражданкой РФ, имеет на праве собственности земельный участок и жилой дом, в Екатеринбурге занимается предпринимательской деятельностью, инвестировал в строительство нежилых помещений 30 млн. рублей, является директором и единственным учредителем ООО «Управляющая компания «Статус». Кроме этого, он являлся уполномоченным по работе с компаниями Российско-китайского Инвестиционного Парка, открытого в рамках выставки «Иннопром-2015».



Пятый иностранный гражданин, выдворенный за пределы России по решению ФСБ – «долгожитель» в плане проживания на территории РФ и даже СССР. Гражданин Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Као Ки проживал в нашей стране с 1989 года. С 1993 года имеет вид на жительство, с 2008 года осуществляет предпринимательскую деятельность в РФ. В России у него родились дети: сын, 1992 года рождения, и дочь, 2001 года рождения. Сын в 2015 году окончил с отличием Уральский Федеральный университет, дочь учится в гимназии в Екатеринбурге.



Второго октября 2015 года ему было вручено уведомление о том, что выданный вид на жительство в Российской Федерации аннулирован на основании информационного письма УФСБ России, ему предписано в течение 15 дней выехать из РФ. Известно, что основанием аннулирования вида на жительства послужило заключение, из которого следует (в части сведений, не отнесенных к государственной тайне), что по результатам выездной комплексной проверки предприятия с привлечением прокуратуры Свердловской области, подконтрольного индивидуальному предпринимателю Нгуен Као Ки, выявлено 25 нарушений требований федерального законодательства, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях по факту нарушений трудового законодательства, в суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности предприятия.



Все вышеуказанные иностранные граждане пытались судиться, оспаривая решения решение органов госбезопасности, но проиграли – суд не вправе давать оценку целесообразности принятых УФСБ России по Свердловской области решений по вопросам, относящихся к ведению Управления. Право оценки деятельности иностранных граждан, а также лиц без гражданства, как представляющей угрозу безопасности государства или гражданам Российской Федерации, отнесено к полномочиям государственных органов обеспечения безопасности, в частности Федеральной службы безопасности РФ, и суд не вправе вмешиваться в данные полномочия.



Более того, международным законодательством определено, что право пребывания на территории суверенного государства может быть ограничено последним в случаях, предусмотренных законом, необходимых для охраны государственной (национальной) безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других лиц.



Таким образом, международное и российское законодательство в данном случае на стороне ФСБ, призванной защищать конституционный строй государства и национальные, в том числе экономические интересы страны. Однако очевидно, что в этом плане еще много работы – чем больше в регионе представителей иностранных государств, тем выше угроза потенциальной разведывательной деятельности со стороны завербованных в Китае, Вьетнаме, Европе и США и других странах «туристов».