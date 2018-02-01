Гость из коммунизма

Екатеринбург стал для команды Грудинина уже четвертым городом в их «предвыборном турне». Днем ранее сам Грудинин, а также сопровождающие его первые лица партии (зампред КПРФ Юрий Афонин, пресс-секретарь ЦК партии Александр Ющенко) посетили Уфу. Однако Урал произвел на кандидата серьезное впечатление.— Я очень благодарен жителям города за прием, очень хорошо встретили. И самые красивые женщины — в Екатеринбурге! — заявил Грудинин в самом начале пресс-брифинга. Впрочем, обо всем по порядку.Первой остановкой для «коммунистического десанта» стал завод «Уралтрубпром». Позже кандидат не раз будет упоминать его, критикуя российскую банковскую систему.«Мы сегодня были на одном из самых модернизированных предприятий Свердловской области — трубном заводе. В нем, как в капле воды, отразился весь океан. Как завод должен развиваться, если на закупку нового оборудования российский Центробанк дает ему кредит под 11 %? Руководство договорилось с госбанком Японии на кредит под 2 %, однако просто за гарантию этой операции российский Центробанк требует себе 5 %!» — говорит он.После завода настало время пресс-конференции. Ажиотаж был бешеный: площадка попросту не смогла вместить всех желающих поприсутствовать журналистов. Естественно, вопросы сыпались один за другим, хотя время было жестко регламентировано: всего один час.На брифинге, к слову, выяснилось, что по Среднему Уралу политика сопровождают, помимо Афонина и Ющенко, еще и глава свердловских коммунистов Александр Ивачев, а также член совета ПДС НПСР Юрий Болдырев, ранее публично поддержавший кандидатуру Грудинина на федеральном съезде национал-патриотов.Вопросы звучали самые разнообразные: и касательно предвыборной программы Грудинина, и по поводу ЗАО, которым он управляет, и по отдельным пунктам. К примеру, оживленную дискуссию вызвал вопрос о вероятной национализации. В ответ спикер привел пример Саудовской Аравии, где, по его словам, принцы «добровольно отдали в бюджет по миллиарду». Позиция Грудинина такова: будет принята законодательная база, а затем по каждому системообразующему предприятию будет вестись отдельное разбирательство. Если выяснится, что приобретено оно было честно, то бюджет заплатит собственнику. Если же его «прихватизировали» на залоговом аукционе или подобным способом — бизнес будет жестко изыматься.— Да никто не встанет за олигархов! — горячо заявил Юрий Афонин. — 95 % населения поддержат национализацию! Все будет тихо, спокойно, справедливо!Были и ироничные вопросы вроде:— Что вам дал комсомол? (от представителя комсомольского движения Нижнего Тагила.)— Песню «Не расстанусь с комсомолом — буду вечно молодым», — не задумываясь ответил Павел Грудинин.Были и серьезные.— Не получится ли так, что для воплощения вашей программы понадобится тоталитарный контроль?— Мы же с вами в одной стране живем. Вам не кажется, что у нас уже присутствует этот контроль?— Нужен будет тоталитарный контроль за чиновниками, — вставил Юрий Болдырев. — Тогда простые люди вздохнут спокойно.Увлекшись, Грудинин даже «проехался» по Центральному стадиону. Мол, ничего себе «верх инженерной мысли», а сколько денег потрачено… Как ни печально, но доля истины в словах стороннего наблюдателя все же имеется.Один из последних вопросов касался партийного статуса кандидата, на что тот ответил, что полностью разделяет принципы КПРФ, однако уверен, что больше пригодится партии как беспартийный. В общем-то, действительно, беспартийный кандидат уже сумел привлечь на сторону КПРФ НПСР. Возможно, «нейтрала» поддержат и другие оппозиционные силы?Последней репликой из зала стала просьба спрогнозировать результат на выборах. «Мы возьмем 60 %», — не задумываясь ответил кандидат.Через три часа после брифинга в Театре эстрады началась встреча Павла Грудинина с избирателями. Надо сказать, что нечасто это заведение собирает столько зрителей: зал был попросту набит битком, а в холле организовали трансляцию, которую смотрело еще порядка 300 человек.На встречу съехались сторонники Грудинина со всего УрФО. Вот это реальный показатель популярности, когда пенсионер за собственный счет добирается послушать кандидата за сотни километров!Впрочем, на улице было замечено три одиноких пикетчика от НОД с протестными плакатами, а известный в узких кругах провокатор Вадим П. даже сумел проникнуть в здание, но общей погоды они не сделали. Правда, чтобы утихомирить Вадима, пришлось вызвать полицию.Встреча была организована следующим образом: выступили с приветственными речами «члены президиума», то есть все те же, кто был на пресс-конференции, потом было дано слово главам делегаций из других регионов, общественникам, а после этого Павел Грудинин начал отвечать на вопросы, которые можно было передать письменно из зала и холла (бедные комсомолки набегались на каблуках, собирая бумажки по всему Театру эстрады!).Но перед этим организаторы показали видеоролик «Территория социального оптимизма». Признаюсь честно, это была лучшая предвыборная агитация, которую автор этой статьи вообще видел. Никаких политтехнологий, никаких манипуляций. Просто показано сельское поселение Совхоз имени Ленина, как там живут простые люди, и высказана простая мысль: «ВОТ ТАК можно сделать по всей России».Здесь нужно сделать небольшое отступление. Грудинин живет в этом селе всю жизнь. Получив образование, в 1982 году он вернулся туда работать. В 1995 году возглавил ЗАО «Совхоз имени Ленина». Живет в поселке при совхозе порядка 4 000 человек. Уже через год сотрудники ЗАО обеспечиваются жильем на льготных условиях (выплаты 3–11 тысяч в месяц при средней зарплате в 78 000) в новых домах. Сам Грудинин живет там же, среди своих работников.— Я точно знаю, кто у меня когда на работу идет, потому что в одном лифте спускаемся, — говорит он. — Однажды едем с механизатором в лифте. Я говорю: «Ты же опаздываешь!», он отвечает: «И вы тоже!» Я говорю: «Нет, я все же задерживаюсь. А вот ты опаздываешь!»Бесплатные парки аттракционов для детей, ультрасовременные школы (проект одной из них приказал скопировать министр промышленности РФ Денис Мантуров), полностью роботизированная молочная ферма… Словом, выглядит это как зарисовка Стругацких на тему «Полдень Человечества». Счастливые люди работают и достойно вознаграждаются за труд. И, повторюсь, простой тезис: ВОТ ТАК можно сделать ВЕЗДЕ. Нет ничего сложного в том, что градообразующее предприятие возьмет на себя содержание парка аттракционов для детей.Открывая встречу, Александр Ивачев пошутил, что Театр эстрады вновь на один вечер стал Домом политпросвещения, как раньше. И действительно: в зале было красным-красно от флагов. Люди аплодировали стоя, приветствуя Грудинина. К слову, главы региональных делегаций дарили кандидату подарки: боксерские перчатки, щенка и т. д.— Я не Новый год, чтобы нравиться всем, — заявил кандидат в ходе приветственного слова. — Есть программа «20 шагов», там все сказано. Это лучшая медицина, лучшее образование и самая гуманная власть. Справедливость. Родина. Народ.И вновь вопросы касались всего на свете: от Навального с Собчак до системы «Платон».Отвечал на письменные вопросы Грудинин около полутора часов. Практически на любой вопрос у него находились категоричные высказывания, вроде: отменить все поборы с граждан, включая взносы на капремонты, защитить права валютных ипотечников («Это же не они рубль обрушили»). Бесплатная медицина и образование. Порочная банковская система. «Властям надо обычных людей поддерживать, а не крышевать местных олигархов!» Смертная казнь для педофилов-насильников. «Надо проверять судей, в том числе на коррупцию. Я вообще предлагаю создать Национальное бюро по борьбе с коррупцией, которое сможет в том числе проверять даже президента! Надо начинать с себя, тогда в России все получится!»А закончил Павел Грудинин вечер сакраментальным: «Наше дело правое. Победа будет за нами!»