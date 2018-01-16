Свердловские ветераны выступили против переименования улиц

22:26 | 17.01.2018

Свердловские общественники, среди которых оказалось большинство представителей ветеранских организаций, обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и председателю Законодательного Свердловской области Людмиле бабушкиной с просьбой ввести мораторий на переименования улиц, городов и области. Письмо соответствующего содержания опубликовал на своей странице в соцсети депутат Гордумы Екатеринбурга Эдуард Мансуров.



Согласно содержанию письма, общественники просят «остановить кампанию по десоветизации» хотя бы «на период дожития ветеранов, детей войны и послевоенных сталинских лет». А деньги, которые планируется потратить на референдумы по переименованию, по мнению обратившихся, следовало бы направить «на повышение благосостояния жителей региона».



Напомним, что во время пресс-конференции Евгений Куйвашев отметил, что принять решение о переименовании улиц должны жители Екатеринбурга.



Фото: gubernator96.ru