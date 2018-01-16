Свердловские коммунисты предложили украсить памятник Ленину

18:24 | 17.01.2018

Руководство свердловского обкома КПРФ направило администрации Екатеринбурга предложение оснастить памятник Ленину на главной площади города декоративным освещением. Ответы не заставили себя ждать.



«Так вот, ответы пришли. И они обнадёживают. Госохрана согласна с тем, что освещение нужно и является «мерой по популяризации и сохранению объекта культурного наследия «Памятник Ленину В.И.». А вот администрация города переписала ответ, где добавила пункт о том, что в 2018 году МОЖЕТ БЫТЬ рассмотрена концепция архитектурно-художественного освещения памятника», — написал лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев в Facebook.



Фото: thelib.ru