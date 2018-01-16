Екатеринбургская епархия опубликовала список освященных крещенских купелей

К празднику Крещения Господня в Екатеринбурге силами жителей города, прихожан храмов, организаций традиционно открываются купели. По просьбе устроителей крещенских иорданей священнослужители Екатеринбургской епархии 18 и 19 января проведут чин освящения воды, сообщается наПредлагаем вашему вниманию список купелей, которые будут освящены с благословения Екатеринбургской епархии.- Храм апостолов Петра и Павла в поселке Малый Исток (Екатеринбург, пос. Малый Исток, ул. Реактивная, 60а). Купель будет оборудована на водоеме поселка.- Храм преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца в поселке Большой Исток (Сысертский район, пос. Большой Исток, ул. Ленина, 119а). Купель будет оборудована на пруду в пос. Большой Исток.- Храм святителя Николая в поселке Исток (Екатеринбург, пос. Исток, ул. Механизаторов 12а). Будет оборудована купель на озере Огородном в пос. Исток.- Храм во имя святого равноапостольного великого князя Владимира (г. Екатеринбург, мкр-н Европейский, ул. Чкалова, 244). Купель будет оборудована на искусственном водоеме, ул. Двинская 24а.- Храм Святой Троицы на Шарташе (г. Екатеринбург, пос. Шарташ, ул. Проезжая, 112). Купель будет оборудована на оз. Шарташ.- Храм Воскресения Христова в поселке Северка (г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Стрелочников, 4). Купель будет оборудована на карьерном водоеме пос. Северка.- Храм Рождества Христова на Уралмаше (г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 4а). Купель будет оборудована на водоеме Калиновские разрезы.- Храм «Большой Златоуст» (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 17а). Купель в палатках с раздевалкой будет оборудована возле храма.- Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Академическом (г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 61). Купель в виде бассейна установят рядом с храмом, здесь разместятся и палатки для переодевания.- Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65). Будут оборудованы три проруби с раздевалками на Верх-Исетском пруду, рядом с лодочной станцией.- Храм Целителя Пантелеимона (г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 8-й км, ул. Лучевая, 35). Искусственная купель будет оборудована на территории церковного двора храма.- Отель «Рамада» (г. Екатеринбург, 10-й км автодороги Екатеринбург — Кольцово). Купель с палатками для переодевания будет оборудована на водоёме около отеля.Фото: ekaterinburg-eparhia.ru