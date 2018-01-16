Экс-директора Красноуральского химзавода отправили под домашний арест

16:31 | 17.01.2018

Красноуральский горсуд принял ходатайство обвинения и отправил бывшего директора Красноуральского химзавода под домашний арест на 2 месяца. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, женщина обвиняется по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах), а арест был вызван систематическими неявками на заседания.



По версии следствия, обвиняемая наняла «подрядную организацию, не имеющую допуск на демонтаж оборудования опасного производственного объекта, допустила осуществление демонтажа оборудования без выполнения мероприятий по его очистке от опасных материалов, допустила проведение огневых работ при демонтаже оборудования без оформления наряд-допусков на проведение такого рода работ и в отсутствие аттестации сварочной технологии у сварщиков».



«Кроме того, она не обеспечила соблюдение требований безопасности при хранении опасных химических веществ, в результате чего остатки кислот и щелоки сливались в грунт», — пишет пресс-служба ведомства.



Находясь под подпиской о невыезде, женщина не явилась в суд и 29 декабря прошлого года была объявлена в розыск. 15 января на скамью подсудимых ее все-таки доставили, и мера пресечения была изменена.



Фото: ekburg.tv