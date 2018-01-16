Свердловчанину за найденные в сарае детонаторы грозит до пяти лет колонии

12:05 | 17.01.2018

В квартире жителя Верхотурья оперативники уголовного розыска в ходе обысков обнаружили четыре капсюль-детонатора, используемых для проведения горных взрывных работ в шахтах, рудниках и карьерах. Экспертиза подтвердила, что взрывные устройства находятся в рабочем состоянии и пригодны к эксплуатации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Сам мужчина 1969 года рождения, ранее судимый, пояснил полицейским, что детонаторы он нашел в заброшенном сарае около дома.



По факту незаконного хранения взрывных устройств было возбуждено уголовное дело, которое на днях отправлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Фото: http://www.newsler.ru