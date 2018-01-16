Вчера вечером в Екатеринбурге на автобус с пассажирами напали неизвестные

11:17 | 17.01.2018

Вчера вечером на пересечении улиц Ленина и Гагарина двое неизвестных напали на автобус маршрута № 50. Информацию об инциденте сообщили очевидцы в группе «Инцидент.Екатеринбург» в социальной сети.



По информации очевидцев происшествия, двое молодых людей бросили бутылку в окно автобуса и скрылись с места происшествия в сторону улицы Восточной. По другой версии, неизвестные зашли в автобус и устроили в салоне транспорта дебош. Еще по одной версии, окно было разбито ударом кулака.



Заявление о случившемся водитель автобуса незамедлительно написал в полицию. В ведомстве это подтвердили.



Фото: «Инцидент.Екатеринбург», vk.com