Руководство полиции Нижнего Тагила нашло работу для провинившегося полковника

18:43 | 16.01.2018

Полковник из Нижнего Тагила Эдуард Губер, возглавлявший отдел полиции № 17, где скончался задержанный осенью этого года Станислав Головко, и привлеченный в связи с этим к дисциплинарной ответственности в виде перевода на нижестоящую должность, теперь служит непосредственно в УВД города.



«Должностное лицо, о котором идет речь, трудится в аппарате полиции Нижнего Тагила не на руководящей должности, занимается раскрытием преступлений», — отметил в комментарии для veved.ru начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Напомним, что в конце сентября оперативники уголовного розыска ОП № 17 по подозрению в краже задержали местного жителя Станислава Головко. Спустя три дня после задержания он скончался. При осмотре его тела были зафиксированы множественные гематомы, полученные в результате не менее 26 ударов. Обвинение в убийстве предъявлено оперативникам Дмитрию Панову, Егору Ялунину и Анатолию Быкову. Они были арестованы спустя несколько недель после инцидента и после того, как информация о смерти просочилась в СМИ, в том числе федеральные.



Фото: пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»