Энергетических «вампиров» будут искать завтра в одном из районов Екатеринбурга

18:15 | 16.01.2018

Частные жилые дома в Цыганском посёлке Екатеринбурга, что находится рядом с ТРЦ «Радуга Парк» в квартале Шекспира — Краснокамская — Викулова — Коперника, привлекли внимание борцов с энергетическими «вампирами» из Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК). В районе пройдёт рейд по выявлению незаконно подключенных к сетям электроснабжения домов.



По сообщению пресс-службы ЕЭСК, поводом для экстренной проверки домов на предмет незаконного подключения к электросетям послужил выход из строя оборудования в питающей посёлок трансформаторной подстанции. В новогодние праздники в районе было зафиксировано многократное превышение допустимой нагрузки на электрические сети.



Зашкаливающие показатели по уровню потребления свидетельствуют о том, что жители Цыганского посёлка незаконно подключаются к сетям ЕЭСК в обход счётчика, уверены энергетики.



Завтрашний рейд покажет, насколько они окажутся правы.



Фото: пресс-служба «МРСК Урала»