Синоптики рассказали о погоде в Екатеринбурге в крещенскую ночь

18:05 | 16.01.2018

Суровых крещенских морозов метеорологи не ожидают, но и на оттепель в день массового ныряния в прорубь рассчитывать не стоит. Похолодание ждет горожан уже со среды, 17 января. Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на синоптиков, завтра будет 9–11 градусов ниже нуля, в четверг, 18-го числа, — 11–13, 19 января — 13–15 градусов ниже нуля. Непосредственно в крещенскую ночь похолодает до минус 20.