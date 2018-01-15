Тела трёх человек обнаружены в одном из гаражей Серова

16:22 | 16.01.2018

В одном из гаражных кооперативов города Серова были найдены тела трех мужчин, которые, вероятно, задохнулись угарным газом, пишет сегодня газета «Глобус».



«Сегодня ночью поступило сообщение, что в автомобиле, находящемся в одном из гаражей, обнаружено три трупа взрослых мужчин», — подтвердил информацию руководитель Серовского межрайонного отдела Следственного комитета России Александр Базуев.



«Предположительная причина смерти — отравление угарным газом. Дверь гаража была закрыта изнутри. Ключ зажигания был в положении «Включено». Бензин в баке отсутствовал. Видимых телесных повреждений на телах нет», — добавил он в беседе с журналистом газеты.