Агропромышленный комплекс Свердловской области на подъёме

14:32 | 16.01.2018

Как отметил на пресс-конференции Евгений Куйвашев, агропромышленный комплекс Свердловской области демонтирует хорошие результаты.



За последние годы на Среднем Урале построено и реконструировано более 100 объектов молочного животноводства, только в 2017 году в эксплуатацию сдано 11 новых комплексов.



Среди важнейших инвестиционных проектов 2017 года в сфере агропромышленного комплекса — современный тепличный комплекс компании "УГМК-Агро" в посёлке Садовый и центр "Уральский картофель".