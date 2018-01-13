Метро в Екатеринбурге – быть. Если будет ЭКСПО

14:18 | 16.01.2018

Во время ежегодной пресс-конференции Евгений Куйвашев ответил на вопрос касающийся строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.



«Поиск инвесторов на строительство метро не прекращался ни на минуту. Я уверен, что мы победим и выиграем право проведения выставки ЭКСПО. А это в свою очередь приведет к реализации проекта строительства метро, и средства найдутся. Уверен, что метро в Екатеринбурге будет. С ЭКСПО это будет быстрее. Как только будут понятны партнеры и сроки по реализации проекта строительство метро, то вы об этом узнаете», - сказал губернатор..



Стоит добавить, что как только стало понятно, что Екатеринбург будет вновь бороться за право проведения ЭКСПО, тема строительства второй ветки Екатеринбургского метрополитена снова вернулась в повестку дня в города. Нужно только понимать, строительство второй очереди метро выливается в круглую сумму, что-то около 90 миллиардов рублей. Администрация Екатеринбурга считает, что метро вполне можно заменить, например скоростным трамваем.

