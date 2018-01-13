Евгений Куйвашев высказал личное мнение о сносе памятника Ленину в Екатеринбурге

13:00 | 16.01.2018

В ходе пресс-конференции 16 января свердловскому губернатору был задан вопрос: не пора ли начать избавляться от символов большевизма в Екатеринбурге и, в частности, снести памятник Ленину на главной площади города?



Глава региона ответил, что подобные вопросы должны быть вынесены в общественную плоскость и далее властям следует руководствоваться народным волеизъявлением. Однако далее губернатор высказал и свое личное мнение.



— Если я проснусь и не увижу памятник Ленину на площади 1905 года, я... не расстроюсь, — заявил Куйвашев.