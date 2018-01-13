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Рубрика: Новости дня


12:13 | 16.01.2018

Екатеринбургский избирком посчитал количество избирателей в городе

В Екатеринбурге насчитывается 1 миллион 083 тысячи 64 избирателя при населении в 1 миллион 501 тысячу граждан. Такие данные представила администрация города. По её данным, анализ цифр прошлых лет позволяет говорить об уверенном росте числа избирателей, что отражает, в свою очередь, общую тенденцию роста числа населения Екатеринбурга.

В пресс-службе мэрии добавляют, что в преддверии выборов Президента России 18 марта 2018 года продолжается работа по уточнению списков избирателей.

Фото: екатеринбург.рф

© «Вечерние Ведомости»

 


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