Екатеринбургский избирком посчитал количество избирателей в городе

12:13 | 16.01.2018

В Екатеринбурге насчитывается 1 миллион 083 тысячи 64 избирателя при населении в 1 миллион 501 тысячу граждан. Такие данные представила администрация города. По её данным, анализ цифр прошлых лет позволяет говорить об уверенном росте числа избирателей, что отражает, в свою очередь, общую тенденцию роста числа населения Екатеринбурга.



В пресс-службе мэрии добавляют, что в преддверии выборов Президента России 18 марта 2018 года продолжается работа по уточнению списков избирателей.



Фото: екатеринбург.рф