Ветеранам боевых действий и инвалидам передадут 20 квартир на окраине Екатеринбурга

11:22 | 16.01.2018

В 2018 году 128 ветеранов боевых действий и инвалидов, живущих в Свердловской области, смогут получить жилье. Как сообщает департамент информационной политики губернатора, им будут предоставлены квартиры по договору социального найма, а также единовременные денежные выплаты для решения жилищных вопросов.



Так, в наступившем году ветеранам и инвалидам в соцнайм будет передано 20 квартир в Екатеринбурге в доме на улице Круговой (поселок Рудный, Чкаловский район города) и две квартиры в поселке Малышева. Остальные 106 человек получат денежные выплаты. Всего же по государственным контрактам 2015–2016 годов на Среднем Урале было построено и приобретено жилье для 62 человек, относящихся к упомянутым категориям.



Отмечается, что для улучшения жилищных условий ветеранов боевых действий Свердловская область в 2018 году из федерального бюджета получит 65,5 миллиона рублей. Это позволит 83 уральцам получить единовременную денежную выплату для решения своих жилищных вопросов.



В 2017 году получили единовременную денежную выплату и улучшили жилищные условия 111 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.



Напомним, что за 10 лет реализации программы на все мероприятия, связанные с обеспечением жильем ветеранов и инвалидов, было освоено более полутора миллиардов рублей федерального и областного бюджетов. Более двух тысяч ветеранов и инвалидов Свердловской области построили и приобрели жилье.