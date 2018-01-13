За неуплату алиментов свердловчанку осудили на полгода лишения свободы

10:43 | 16.01.2018

В поселке Арти женщину, без уважительных причин неоднократно уклонявшуюся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, привлекли к уголовной ответственности. Суд назначил подсудимой наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, подсудимая была лишена родительских прав и обязана ежемесячно выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 доли заработка и (или) иного дохода начиная с декабря 2005 года, но неоднократно уклонялась от этой обязанности в нарушение решения суда.



Изначально её привлекли к административной ответственности в виде 10 суток ареста, но она продолжала не исполнять свои родительские обязанности об уплате алиментов, скрывая источники дохода. В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно»). Ей грозило лишение свободы до одного года.



Фото: http://gazeta19.ru