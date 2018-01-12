Расследование уголовного дела в цыганском поселке Екатеринбурга завершено

22:38 | 15.01.2018

Уголовное дело о массовых беспорядках со стрельбой в Цыганском поселке на юго-западе Екатеринбурга было передано на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру Свердловской области. По информации пресс-службы регионального СУ СКР, следствие по делу закончено. В итоге обвинения по уголовному делу по статьям «Организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках» и "Вовлечение несовершеннолетнего в участие в массовых беспорядках" предъявлено 19 молодым людям.



Инцидент произошел еще 3 сентября 2016 года, тогда около 17 часов у одного из домов по улице Депутатская произошла перестрелка. В массовых беспорядках участвовали 25 человек с одной стороны и 4 человека — с другой. При этом один из конфликтующих применил огнестрельное оружие, а двое других — травматические пистолеты.



По версии следствия, инцидент произошёл из-за случившегося накануне конфликта между двумя участниками – мужчинами, 1991 и 1977 годов рождения. В результате конфликта В результате 13 участников массовых беспорядков получили огнестрельные ранения, двое из них впоследствии скончались.



В настоящее время производство следственных действий по уголовному делу завершено. Все 19 обвиняемых уже ознакомились с материалами уголовного дела, размер которого составил более 100 томов. Уголовное дело направлено в прокуратуру Свердловской области для утверждения обвинительного заключения.



Фото: img.gazeta.ru