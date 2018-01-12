Завершается срок приема заявлений на участие в ЕГЭ

Срок приема заявлений на участие в ЕГЭ завершается 1 февраля.В 2018 году досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля, информирует Министерство общего и профессионального образования Свердловской области.После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации только при наличии у заявителя уважительных причин и не позднее чем за две недели до начала экзаменов.В заявлении на участие в испытаниях должны быть перечислены предметы, по которым участник аттестации планирует сдавать ЕГЭ.Для выпускников 2018 года обязательными дисциплинами для сдачи ЕГЭ являются русский язык и математика. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы экзаменуемые сдают, основываясь на собственном выборе. Такие дисциплины необходимы прежде всего тем, кто желает продолжить обучение в высшем учебном заведении. В заявлении можно указать любое количество предметов.Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные в каждом муниципалитете. Подробная информация о сроках и местах подачи заявлений размещена на официальном сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловской области«Государственная итоговая аттестация выпускников и ЕГЭ».Напомним также, что все вопросы, касающиеся организации и проведения государственной итоговой аттестации в Свердловской области, можно задать по телефонам региональной горячей линии:. Кроме того, на сайте Рособрнадзора размещены информационные плакаты, в которых перечислены основные детали сдачи экзаменов по различным дисциплинам.Фото: godzagodom.com