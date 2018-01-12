В Краснотурьинске убийца использовал в качестве орудия преступления автомобиль

В канун нового, 2018 года в Краснотурьинске во время корпоративного торжества, проводимого работниками коммунальных служб города, был убит 50-летний Сергей Шкапцов. В качестве оружия преступник использовал автомобиль, пишет изданиеТрагедия разыгралась 28 декабря на площадке возле дома № 10 на улице Серова, где в тот день собрались сотрудники коммунальных служб на традиционный новогодний корпоратив. Присутствовал на корпоративе и Сергей Шкапцов. Являясь индивидуальным предпринимателем, он занимался работами по обслуживанию и ремонту внутридомовых электрических сетей.По словам присутствовавших на корпоративе, мероприятие шло к мирному завершению, когда один из присутствующих, Дмитрий, работающий около года электриком, стал в грубой форме высказывать претензии своей коллеге — женщине. Сергей Шкапцов в числе других попытался урезонить скандалиста.«Дмитрию предложили вызвать такси, однако он отказался, — говорит Александр, сын Сергея, журналисту «Вечернего Краснотурьинска». — За ним приехала его жена на «Мазде-3». Но он каким-то образом выгнал ее из-за руля, сам сел за руль».Ворота во внутренний дворик, где находились многие из присутствующих на корпоративе, были закрыты. Севший за руль автомобиля Дмитрий снес ворота и поехал на людей, которые находились во дворике. Все разбежались, на пути автомобиля остались только Сергей Шкапцов и одна девушка. Девушке повезло больше: несмотря на то, что автомобиль сбил и её, она осталась жива и позже была госпитализирована.А вот Шкапцову не повезло, машина переехала его как минимум дважды. Дмитрий, наехав на Сергея Шкапцова, проехал дальше, развернулся и вновь наехал на погибшего. По свидетельствам очевидцев, автомобиль некоторое время буксовал. Остановили происходящее только подбежавшие мужчины, они выбили у иномарки стекло и в буквальном смысле вышвырнули водителя из салона.По словам присутствующих, водитель говорил, что переехал бы Шкапцова еще несколько раз.От полученных травм Сергей Шкапцов скончался на месте.Находившийся за рулём «Мазды» мужчина задержан прибывшими к месту происшествия полицейскими.«Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. С предъявленным обвинением он согласен лишь частично. По его словам, он не собирался убивать», — прокомментировали в полиции Краснотурьинска изданию «Вечерний Краснотурьинск».Сотрудники полиции не припоминают подобных трагедий как минимум за последние 10–15 лет, когда в качестве орудия убийства фигурировал бы автомобиль.Фото предоставлено родственниками погибшего Сергея Шкапцова изданию «Вечерний Краснотурьинск».