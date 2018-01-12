Рубрика: Новости дня
19:12 | 14.01.2018
В Краснотурьинске убийца использовал в качестве орудия преступления автомобиль
Трагедия разыгралась 28 декабря на площадке возле дома № 10 на улице Серова, где в тот день собрались сотрудники коммунальных служб на традиционный новогодний корпоратив. Присутствовал на корпоративе и Сергей Шкапцов. Являясь индивидуальным предпринимателем, он занимался работами по обслуживанию и ремонту внутридомовых электрических сетей.
По словам присутствовавших на корпоративе, мероприятие шло к мирному завершению, когда один из присутствующих, Дмитрий, работающий около года электриком, стал в грубой форме высказывать претензии своей коллеге — женщине. Сергей Шкапцов в числе других попытался урезонить скандалиста.
«Дмитрию предложили вызвать такси, однако он отказался, — говорит Александр, сын Сергея, журналисту «Вечернего Краснотурьинска». — За ним приехала его жена на «Мазде-3». Но он каким-то образом выгнал ее из-за руля, сам сел за руль».
Ворота во внутренний дворик, где находились многие из присутствующих на корпоративе, были закрыты. Севший за руль автомобиля Дмитрий снес ворота и поехал на людей, которые находились во дворике. Все разбежались, на пути автомобиля остались только Сергей Шкапцов и одна девушка. Девушке повезло больше: несмотря на то, что автомобиль сбил и её, она осталась жива и позже была госпитализирована.
А вот Шкапцову не повезло, машина переехала его как минимум дважды. Дмитрий, наехав на Сергея Шкапцова, проехал дальше, развернулся и вновь наехал на погибшего. По свидетельствам очевидцев, автомобиль некоторое время буксовал. Остановили происходящее только подбежавшие мужчины, они выбили у иномарки стекло и в буквальном смысле вышвырнули водителя из салона.
По словам присутствующих, водитель говорил, что переехал бы Шкапцова еще несколько раз.
От полученных травм Сергей Шкапцов скончался на месте.
Находившийся за рулём «Мазды» мужчина задержан прибывшими к месту происшествия полицейскими.
«Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. С предъявленным обвинением он согласен лишь частично. По его словам, он не собирался убивать», — прокомментировали в полиции Краснотурьинска изданию «Вечерний Краснотурьинск».
Сотрудники полиции не припоминают подобных трагедий как минимум за последние 10–15 лет, когда в качестве орудия убийства фигурировал бы автомобиль.
Фото предоставлено родственниками погибшего Сергея Шкапцова изданию «Вечерний Краснотурьинск».
© «Вечерние Ведомости»
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