Элла Памфилова: кандидатов на выборах президента России может оказаться до 20 человек

16:53 | 13.01.2018

В выборах президента России в марте 2018 года могут принять участие до 20 человек, сказала в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.



А потому, возможно, потребуется использование двойного длинного листа для бюллетеня, допустила председатель Центризбиркома, хотя и не стала утверждать это однозначно.



Сейчас подписи собирают 12 кандидатов от партий и два самовыдвиженца. Ещё два кандидата фактически уже внесены в бюллетень. Документы о выдвижении кандидатов сегодня могут подать представители еще нескольких партий.



Фото: vm.ru