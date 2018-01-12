Справку об отсутствии судимости в Свердловской области можно получить за 20 дней вместо 30

14:53 | 13.01.2018

Сократился срок оказания государственных услуг через филиалы регионального МФЦ по выдаче справок об отсутствии судимости и справок о том, что гражданин не подвергался административному наказанию за потребление наркотических средств. Теперь срок оказания этих услуг составляет 20 дней вместо 30, предусмотренных Административным регламентом МВД России.



Как сообщает информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области, сокращение сроков оказания данных государственных услуг стало возможным благодаря активному взаимодействию сотрудников полиции и ГБУ «Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг», а также благодаря переходу на обмен информацией в электронном виде, что значительно упростило и ускорило процесс обмена информацией между ИЦ ГУ МВД России по Свердловской области и МФЦ.