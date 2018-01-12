Пожар в многоэтажке на Тверитина в Екатеринбурге: есть пострадавшие

14:26 | 13.01.2018

Пожар случился сегодня утром на Тверитина, 17 в Екатеринбурге. О случившемся инциденте сообщают пользователи социальных сетей.



По словам одного из очевидцев, в результате пожара пострадал один человек. Он был госпитализирован сразу же после эвакуации.



Стоит отметить, что МЧС пока что не предоставило информации об этом пожаре.



Фото: Елена Чега