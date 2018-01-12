Сорвали праздник: заезд на квадроциклах «Ледовая битва – 2018» отменили сотрудники полиции

12:06 | 13.01.2018

Мероприятие должно было пройти сегодня на замерзшем Верх-Исетском пруду. Однако зрителей распугал мороз, а участники не смогли выступить из-за запрета полиции.



Один из организаторов мероприятия рассказал следующее: «Пришли люди в погонах и всё запретили. Говорят, что нет нужной подписи какой-то. Хотя все согласования мы прошли. Сейчас мы пока не расходимся попробуем довезти недостающие бумаги. Возможно, мероприятие состоится, но не сегодня».



Отметим, что в заездах на квадроциклах должен был принять участие российский гонщик, выступающий в мотогонках на льду, чемпион мира и России Дмитрий Хомицевич.



Фото:youtube.com