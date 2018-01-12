Росреестр обнаружил несуществующие деревни и поселки в Свердловской области

11:40 | 13.01.2018

Управление Росреестра по Свердловской области выявило нарушения при установке дорожных указателей, на которых должно быть нанесено название населенных пунктов. Среди нарушений – неправильные окончания, сокращения, а также названия вовсе несуществующих сел и деревень.



В пресс-службе ведомства сообщают, что в Асбесте населенные пункты, вошедшие в состав города, обозначены как самостоятельные, в ГО Богданович при въезде в деревню Прищаново установлен указатель с названием «с. Коменки», а село Волковское обозначено как «Волково».



Проверка продолжается. По окончанию проверки все выявленные нарушения дорожные службы должны будут ликвидировать.





Фото: deloros-ural.ru