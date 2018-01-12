Вооружённое ограбление салона «Связной» в Екатеринбурге

11:09 | 13.01.2018

Ограбление произошло 12 января поздно вечером.



По словам жителей района, в «Связной» на Латвийской, 18 ворвались люди в масках, с оружием. Сразу же после случившегося полиция начала поквартирный обход, сотрудники спрашивали у жителей дома, в котором находится салон, видел ли кто-то из них преступников.



В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга информацию об ограблении подтвердили: «Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 6 в 21:19. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию».



Фото: kievvlast.com.ua