Рубрика: Новости дня
18:25 | 12.01.2018
Свердловская прокуратура помогла вернуть долги по зарплате на сумму 700 миллионов рублей
Как отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, организация масштабной проверки в связи с невыплатами заработной платы на уральских предприятиях стала одним из основных направлений в 2017 году. Для тщательного анализа причин образования задолженности сотрудники прокуратуры выезжали на особо проблемные объекты.
Кроме этого, приняты многочисленные меры реагирования для защиты жилищных прав детей-сирот. В результате по искам прокуратуры детям-сиротам были предоставлены 977 квартир.
Также в минувшем году в ходе проверок исполнения федерального законодательства прокуратурой Свердловской области выявлено свыше 70 тысяч нарушений. По материалам прокурорских проверок возбуждено 350 уголовных дел. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 6 тыс. должностных лиц.
Добавим, что наиболее отличившиеся прокурорские работники, а также ветераны прокуратуры сегодня были поощрены ведомственными нагрудными знаками, знаками отличия и медалями. Так, приказом Генерального прокурора РФ именным огнестрельным оружием награжден заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев. Нагрудный знак «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации» вручен заместителю прокурора г. Екатеринбурга Венере Курьяковой.
Медалью «Ветеран прокуратуры» награжден начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры области Римма Бобина, знак отличия «За верность закону» 2 степени вручен прокурору отдела по надзору за процессуальной деятельностью ГСУ ГУ МВД России прокуратуры Свердловской области Марине Романович.
Четверо работников прокуратуры награждены Грамотами Генерального прокурора Российской Федерации.
Работникам прокуратуры были также вручены благодарственные письма уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, среди которых прокурор г. Екатеринбурга Светлана Кузнецова, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры области Алексей Морозов.
© «Вечерние Ведомости»
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