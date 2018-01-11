Инвестиции в свердловские моногорода составили 111 миллиардов рублей

11:52 | 12.01.2018

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов в рамках рабочей поездки в Нижний Тагил и Верхнюю Салду проинспектировал ход реализации и сопровождения крупных инвестпроектов в моногородах региона.



Алексей Орлов побывал в производственном корпусе предприятия Ural Boeing Manufacturing, расположенного в ОЭЗ «Титановая долина», где сегодня идет установка промышленного оборудования, которое в конце прошлого года поступило из Японии. Вскоре здесь ожидают вторую партию современных обрабатывающих комплексов из США. В апреле здесь состоится выпуск первой продукции, а предприятие откроется осенью 2018 года.



Еще один крупнейший инвестор — деревообрабатывающая компания «СТОД-Урал» — также размещает свое производство в «Титановой долине». Площадь участка под завод составляет 78 га, где будет построено два завода по производству OSB-плит и LVL-балок, на предприятии будут работать 400 человек, также прогнозируется создание 800 рабочих мест в смежных снабжающих организациях.



«Сегодня уже идет проектирование, мы ждем результатов госэкспертизы и в летний период готовы приступить к строительству. Все работы идут по графику. Размещение предприятия в особой экономической зоне дает хорошие возможности, прежде всего в части освобождения от налога на имущество: наше оборудование стоит почти 150 миллионов евро, налог на имущество составил бы немалую сумму», — отметил заместитель генерального директора «СТОД» Юрий Кузнецов.



Отметим, что на сегодняшний день в моногородах Среднего Урала создано 31,4 тысячи рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, что превышает установленный на 2017 год показатель в два раза. Объем привлеченных инвестиций предприятий и организаций в основной капитал моногородов составил 110,9 миллиарда рублей.



Развитие экономики моногородов сопровождается улучшением городской среды и повышением качества медицинских услуг. Так, за счет областного бюджета уже приобретен 21 автомобиль скорой помощи для медучреждений шести уральских моногородов, кроме того, в конце прошлого года Свердловской области выделено еще 15 таких автомобилей за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Ключи от первых автомобилей Алексей Орлов вручил медикам Нижнего Тагила и Верхней Салды.