Рубрика: Новости дня
18:13 | 11.01.2018
У родителей — абонентов «Мегафона» появилось больше возможностей по контролю за детьми
Согласно исследованию Google, российская молодежь от 13 до 24 лет — это первое цифровое поколение, взрослеющее в окружении технологий. Они проводят в Сети значительно больше времени, привыкли к неограниченному доступу к информации с любого устройства и в любой ситуации, поэтому их постоянным спутником является смартфон. Для безопасности детей «МегаФон» запустил услугу «Родительский контроль».
Мобильный интерфейс «Родительского контроля» позволяет следить за балансом телефона ребенка и пополнять его при необходимости, посмотреть на карте, где он находится, а также блокировать доступ к неподходящим для детей сайтам. Для использования услуги нужно авторизоваться на сайте «Родительского контроля» и создать профиль ребенка, используя подсказки. На его номер будет отправлено SMS для получения согласия на управление. После подтверждения профиль станет активным.
Стоимость услуги за первый профиль ребенка составляет 5 рублей в день, а за каждый дополнительный прибавляется по 1 рублю. Максимально можно добавить пять номеров.
В базовой версии абонентам доступно ограничение доступа к опасным сайтам и отслеживание местонахождения ребенка. Получить еще больше информации можно с помощью бесплатного Android-приложения, которое устанавливается на детский смартфон. После этого родители смогут следить за зарядом батареи и балансом, удаленно управлять звуком и интернетом на устройстве и получать более точные геоданные.
«Родительский контроль» — это еще одна услуга для семьи в нашей экосистеме сервисов. Каждая наша услуга для семьи строится на безопасности абонента и его близких, предлагая современные технологические средства: система «Умный дом», «Радар», «МегаФон.Здоровье», — прокомментировал Артем Вильман, директор по новым услугам «МегаФона».
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© «Вечерние Ведомости»
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