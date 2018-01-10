Рубрика: Новости дня
15:53 | 11.01.2018
Борьба с туберкулёзом животных в Алапаевском районе продолжается. 30 голов скота из личных хозяйств подлежат убою
На сегодняшний день животные полностью вывезены с молочно-товарных ферм, расположенных в селе Останино, деревнях Верхний Яр, Кабакова, Путилова, Бучина и Городище и принадлежащих сельскохозяйственному производственному кооперативу «Путиловский». Сами фермы закрыты.
Из 454 голов крупного рогатого скота, имеющихся в личных подворьях, 30 голов подлежат убою по диагностическим показаниям.
Напомним, 12 октября 2017 года при проведении плановых диагностических исследований крупного рогатого скота на туберкулез на молочно-товарной ферме СХПК «Путиловский» в селе Останино Алапаевского района было установлено заболевание коров туберкулезом.
В тот же день была прекращена отгрузка молока из хозяйства на Кушвинский молзавод. После этого в соответствии с инструкцией были проведены дополнительные лабораторные исследования — они тоже дали положительную реакцию.
Стоит отметить, что туберкулез коров и туберкулез человека — это различные типы туберкулеза, но в принципе заболевание считается общим и для животных, и для человека, а потому опасно для здоровья людей. Угрозу может представлять молоко и мясо заражённых животных. Поэтому в отношении продукции «Путиловского» введён карантин — запрещена реализация молока, мяса, зерна, кормов, запрещено перемещать скот. Специалисты департамента ветеринарии провели диагностические исследования скота на других фермах хозяйства и на частных подворьях граждан, что расположены в данных населённых пунктах. Также специалистами Роспотребнадзора проверены Кушвинский молзавод, куда поставлялось молоко из «Путиловского», и Талицкий мясокомбинат, где проводился забой скота из этого хозяйства.
21 октября 2017 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по туберкулезу крупного рогатого скота на территории села Останино, деревни Верхний Яр и деревни Бучина Алапаевского района. Другими словами, на этой территории был введен режим чрезвычайной ситуации.
Ущерб, нанесённый СХПК «Путиловский» вспышкой туберкулёза животных, по приблизительным оценкам, может составлять 75–80 миллионов рублей.
Фото: a-gazeta.ru
© «Вечерние Ведомости»
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