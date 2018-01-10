ДТП с участием трех грузовиков произошло на Тюменском тракте

13:32 | 11.01.2018

На 170-ом км трассы Екатеринбург – Тюмень столкнулись три грузовика.



Сначала у фуры Tatra лопнуло колесо, водитель остановился и установил аварийный знак. Автомобиль Mercedes с полуприцепом остановился, чтобы пропустить встречный транспорт и объехать стоящий на обочине грузовик, когда в него въехал Volvo, водитель которого не успел затормозить. От столкновения Mercedes отбросило на Tatra.



Информации о пострадавших не поступало.





Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области