Около сотни березовчан остались без пенсии из-за сбоя в программе

18:32 | 10.01.2018

Пенсионерам из поселка Монетный Березовского городского округа на неделю задержали выплату пенсии. Выплату не получила только часть пенсионеров — та, у которой выписаны доверенности на получение пенсии родственниками или другими лицами. Изначально заявлялось, что пенсии принесут 4 января, но почтальон не пришел. Жители Монетного обратились за помощью к депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину.



«Ранее пенсию людям приносили четвертого числа каждого месяца. Без сбоев. К сожалению, разбираться с Пенсионным фондом в праздники возможности не было. Вчера и сегодня пытался добиться от Пенсионного фонда разъяснения ситуации. Только сегодня мне ответили, что проблема в «сбое программы» и людям якобы постараются выдать деньги на руки 13 января в отделении ПФР в Берёзовском. Но эта информация неофициальная. А ведь ранее людям на почте отвечали, что пенсия будет выплачена 9–10 января», — говорит Дмитрий Ионин.



Обратившиеся к парламентарию пенсионеры сообщают, что пострадавших может быть около сотни, в связи с чем он намерен обратиться в прокуратуру Свердловской области для проведения проверки в отношении должностных лиц, допустивших нарушение прав сельчан.