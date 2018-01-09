Министерство транспорта и ГИБДД начали серию проверок такси в Свердловской области

Министерство транспорта и дорожного хозяйства, а также сотрудники ГИБДД совместно проверяют такси в Свердловской области.Мероприятие является плановым, а также из-за ДТП, которое произошло в Асбесте 1 января, когда водитель такси наехал на пешехода. Было установлено, что водитель работал уже 21 час, также был просрочен техосмотр.Сегодня проверка проводится на территории аэропорта Кольцово, уже выявлено 17 нарушений, также рейды запланированы в других городах региона.«В ходе рейда у водителей такси проверялись документы, разрешения на осуществление перевозок такси, прохождение технического осмотра транспортных средств, а также законность установки опознавательных знаков «Такси», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.