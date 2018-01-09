Евгений Куйвашев дал старт открытому отбору кандидатов на должность директора Шарташского лесопарка

13:55 | 10.01.2018

Распоряжение о проведении открытого отбора кандидатур на должность директора государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Шарташский лесной парк» подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.



Напомним, в октябре 2017 года, в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина главам субъектов сделать кадровую политику более прозрачной, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ «Об открытом отборе кадров для замещения управленческих должностей в Свердловской области». Открытый конкурс позволяет конкурентно формировать управленческие команды, привлекать профессиональных и инициативных людей, отмечал глава региона.



Как сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, перед директором Шарташского лесного парка будут стоять сложные задачи, а соответственно, и требования к соискателям будут высокими.



«ГБУ СО «Шарташский лесной парк», по сути, является первым в своем роде, поэтому его директором должен стать человек, обладающий необходимыми знаниями, квалификацией, готовый преодолевать возникающие в начале работы учреждения трудности, энергичный, креативный, который не просто наберет штат сотрудников, но и сформирует команду, способную выполнить поставленные перед учреждением задачи», — отметил Алексей Кузнецов.



Он напомнил, что по поручению Евгения Куйвашева на базе Шарташского лесного парка создается рекреационно-оздоровительный кластер. В парке будет создана инфраструктура для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом. В ближайшей перспективе в парке появятся благоустроенные велосипедные и пешеходные дорожки с освещением, видеонаблюдением, местами отдыха. Благоустройство Шарташского лесопарка планируется завершить в 2020 году.



По решению губернатора оценивать кандидатуры на должность директора Шарташского лесного парка будет экспертная комиссия, возглавит которую первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, а в состав войдут представители профильных министерств и департаментов, Законодательного собрания региона, научных, образовательных и общественных организаций.



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области