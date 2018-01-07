Уралец обвинил полицейских в краже метеорита стоимостью 15 миллионов рублей

11:08 | 10.01.2018

Крайне смешная история с ложным обвинением в адрес сотрудников правоохранительных органов произошла в городе Талица Свердловской области. Местный житель в судах пытается доказать, что полицейские украли у него метеорит из бани, который он оценил в 15 миллионов рублей, но стражам порядка удалось доказать свою непричастность к похищению, а мужчине не удалось убедить суд в самом факте наличия у него метеорита.



История начала разворачиваться после того, как внедорожник «Нива», принадлежащий мужчине, оказался разбит. По его мнению, двое сотрудников полиции проникли на его участок и один из них стал избивать сына, который спал в предбаннике, после чего забрал метеорит, а также доской наносил удары по его машине, которая стояла у забора. Он полагает, что данные действия — это ему месть за компромат по взяткам и незаконному бизнесу.



Он обратился с иском в суд, в котором потребовал возместить ущерб за автомобиль («Ниву» 1983 года выпуска) в размере 450 тысяч рублей и вред в сумме 175 тысяч рублей на приобретение «Дэу-Матиз», так как вынужден передвигаться на автомобиле вследствие ранения позвоночника (военная травма) и соответствующих проблем с опорно-двигательным аппаратом. Стоимость метеорита, которым он заряжал воду в бане, оценивается им по цене рынка в размере 15 миллионов рублей, которые он просит взыскать в качестве компенсации материального вреда.



Как пояснили в суде сами полицейские, участковые уполномоченные, при несении службы они заметили автотранспортное средство ВАЗ-2121, которое двигалось по тротуару. После чего водитель допустил наезд на надворные постройки, а на место ДТП прибыл наряд ДПС.



Сотрудниками ДПС установлено, что водителем «Нивы», совершившим наезд на забор, являлся сын мужчины, у которого присутствовали признаки алкогольного опьянения. В присутствии понятых было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался от его прохождения, в связи с чем был отстранен от управления, а машина помещена на спецстоянку. В баню они не заходили, метеорит не брали.



Действия инспекторов ДПС в части якобы незаконного хищения «Нивы» по заявлению мужчины были проверены в Следственном комитете, который отказал в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.



Мужчина в суде также не смог доказать, что у него в собственности имелся метеорит, заключений геологических служб либо иных органов суду не представлено. Также не предоставлено сведений о его размерах, рыночной стоимости. То обстоятельство, что он оценил его в 15 миллионов рублей, само по себе не означает, что указанный предмет, который он якобы нашел в деревне Истоур Талицкого района, имеет указанную стоимость. Более того, из справки структур МЧС следовало, что падения метеорита и его фрагментов на территории Талицкого городского округа не зафиксировано. В связи с этим Талицкий районный суд отказал в удовлетворении требований.



Впоследствии судебные процессы между полицией и мужчиной не прекратились. В июле 2017 года он обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском к ГУ МВД России по Свердловской области о взыскании компенсации морального вреда в размере уже 20 миллионов рублей. В обоснование иска он указал вышеприведенные обстоятельства, а также незаконные, по его мнению, действия полицейских города Екатеринбурга. По его словам, в уральской столице проводилась акция с шествием граждан с протестом властям области. Прибывшие сотрудники полиции, по его мнению, начали разгонять людей с применением спецсредств (дубинок, наручников, избивали участников митинга, увозя в отделение полиции). Он пытался указать им на их ненадлежащие действия, но сотрудники полиции избили его дубинками, заковали в наручники, посадили в спецмашину и доставили в отделение полиции, после чего отпустили. На суде он пояснил, что его преследуют правоохранительные органы за его взгляды. Также он пояснил, что не помнит, куда его доставляли по факту задержания на митинге, никаких документов по данному факту у него не имеется, сам он за оказанием помощи никуда не обращался, в том числе в медицинские учреждения. В связи с этим суд также отказал в удовлетворении требований.



Отметим, что ранее в интервью veved.ru начальник управления собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Валентин Зенков уже рассказывал, что защита сотрудников от клеветы и навета является одним из приоритетных направлений работы подразделения.



«В последнее время такие факты участились, некоторые наши граждане стали злоупотреблять своим правом на обращение в правоохранительные органы», — говорил Валентин Зенков.