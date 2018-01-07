Рубрика: Новости дня
11:57 | 9.01.2018
МВД: свердловская полиция справилась с обеспечением правопорядка во время новогодних праздников
«В период с 31 декабря по 8 января на Среднем Урале проведено 421 мероприятие. В них приняло участие порядка трехсот тысяч граждан. Их безопасность обеспечивали 7112 сотрудников ОВД, а также 1008 представителей ЧОП, 362 члена ДНД и 100 казаков. С поставленной задачей свердловский гарнизон справился в полном объеме. ЧП не допущено. Генерал Кривегин поблагодарил работавших в эти дни полицейских, отметив, что праздники прошли достойно. Обстановка находилась под полным контролем силовиков», - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Фото: В.Н. Горелых
© «Вечерние Ведомости»
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