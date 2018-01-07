Рождественский фейк, опубликованный федеральными изданиями, опровергнули в свердловской полиции

10:15 | 9.01.2018

7 января этого года Российский информационный портал «Провинция.ру» опубликовал новостную заметку с сенсационным названием «Уралец из мести решил поджечь дом обидчика, но ошибся адресом и погубил целую семью», в которой повествовалось о том, что пьяный селянин из Свердловской области после конфликта с другом обиделся на того и решил отомстить. Ночью он пришел к деревянному дому, разделенному на две жилые половины, и поджег ту сторону, где жил его обидчик, после чего скрылся с места происшествия. Однако, как выяснилось, спьяну он перепутал части дома и поджег ту, в которой жила многодетная семья.



В результате пожара трое погибли в огне. 64-летний отец хозяина дома и 2-летняя дочь скончались на месте, 31-летняя супруга умерла от серьезных ожогов в больнице. Сам дом был уничтожен пожаром практически полностью. Селянина задержали по горячим следам и уже предъявили обвинение в убийстве трех человек. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.



Эта сенсационная новость была подхвачена десятком достаточно уважаемых СМИ.



Однако «сенсация», опубликованная порталом, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.



«Эта «сенсационная» новость, распространённая федеральным порталом «Провинция.ру», ничего общего с действительностью в плане свежести не имеет. Это обычная информационная утка. У наших коллег из данного издания, вероятно, еще не наступило пробуждение после длительных праздников. Да и с профессионализмом у человека, поставившего на ленту не проверенное в соответствующих службах известие, тоже, наверное, имеются проблемы. Профессиональная этика журналиста обязывает получать подтверждение распространяемых сведений у официальных источников, чего сделано не было. В реальности ЧП, о котором идет речь, имело место быть еще в октябре 2017 года», — прокомментировал фейк официальный представитель свердловского полицейского главка, полковник Валерий Горелых, после обращения журналиста «Вечерних Ведомостей».