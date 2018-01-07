Нижние Серги посетил «Полицейский Дед Мороз»

К Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» присоединились сотрудники отделения полиции № 14 МО МВД России «Нижнесергинский».Инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Светлана Бортникова совместно со специалистом Центра помощи семье и детям Нижнесергинского района Натальей Габовой посетила шесть многодетных семей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, а также встретилась с 25 детьми, находящимися в центре на сегодняшний день.Помогали представителям органов системы профилактики ученики старших классов средней образовательной школы поселка Бисерть, которые приняли непосредственное участие в сборе средств на приобретение сладостей, канцтоваров, настольных игр и других полезных подарков для малышей.В роли Деда Мороза и Снегурочки выступали 11-классники Илья Достовалов и Ксения Булатова. Подростки умело вжились в свои образы и не оставили равнодушными никого из ребят. Дети охотно водили хоровод с Дедом Морозом и его внучкой, рассказывали им стихи и пели песни. Родители были тронуты вниманием, оказанным им со стороны органов внутренних дел, и горячо благодарили гостей за подарки и хорошее настроение.Пользуясь случаем, инспектор ПДН провела профилактические беседы со взрослыми, напомнив им об обязанностях по воспитанию и заботе о своих детях, а также всем законным представителям несовершеннолетних были переданы разработанные ОВД памятки под названием «Волшебные письма от Деда Мороза».Маленькие подопечные стражей порядка остались довольны оказанным им вниманием и подарками, заверили Деда Мороза и Снегурочку, что в наступившем году они обязательно будут слушаться родителей и хорошо себя вести.Фото: МО МВД России «Нижнесергинский»