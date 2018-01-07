Серьёзное ДТП в районе Заречного. Число погибших возросло до 4 человек

Около 14:00 на 10-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень, в 1 км западнее деревни Гагарка, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.Прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС с помощью специнструмента провели деблокировку пострадавших из поврежденных транспортных средств и передали их медикам.С целью недопущения возгорания поврежденных автомобилей пожарные произвели отключение клемм аккумуляторов.Всего в ликвидации последствий ДТП задействованы 3 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.Движение в районе ДТП регулируют сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося выясняются.ДТП произошло с участием автомашин Kia Rio и ВАЗ-2112. В результате ДТП три человека погибли и четверо пострадали, из них двое детей.Как сообщает телеканал ren.tv, число погибших возросло до 4 человек.Информация телеканала ren.tv не подтвердилась.По уточнённым данным ГИБДД, в автомашине ВАЗ-2112 находились пять человек, девочка 3–4 лет сидела на переднем пассажирском сиденье справа. Она в состоянии комы госпитализирована в МСЧ-32 города Заречный.Годовалая девочка находилась на заднем пассажирском сиденье слева, за водителем. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга она госпитализирована в хирургическое отделение МСЧ-32 Заречного.Водитель и пассажирка, которая сидела сзади, скончались от полученных травм. Ещё одна женщина госпитализирована в МСЧ-32 города Заречный.В автомобиле Kia находились два человека. Девушка-водитель сейчас в реанимации, пассажир-мужчина скончался на месте.Личности пострадавших и погибших сейчас устанавливаются.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области