40-летнего свердловчанина избил и ограбил прохожий

12:27 | 8.01.2018

Инцидент произошел в ноябре 2017 года в Серове. Мужчина 1977 года рождения возвращался от гостей в состоянии алкогольного опьянения, он шел по улице Короленко, когда к нему подошел неизвестный, который тоже был нетрезв, и попросил закурить. Получив отказ, он стал избивать мужчину, и тот потерял сознание. Тогда злоумышленник похитил из кармана его куртки мобильник и убежал. Серовчанин получил многочисленные травмы лица, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, установить нападавшего удалось после определения местонахождения телефона. Был задержан ранее судимый молодой человек 1997 года рождения. Свою вину он признал.



Сейчас уголовное дело передано в суд.