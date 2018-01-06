Лобовое столкновение автомобилей произошло в Нижнем Тагиле

17:36 | 7.01.2018

ДТП случилось на перекрестке Свердловского шоссе и улицы Садоводов. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел неподалеку от АЗС, находящейся на пересечении улиц.



У машин разбиты передние части. Скорее всего, произошло лобовое столкновение или же при движении в одном направлении один из автомобилей каким-то образом развернуло.



Информации о пострадавших в аварии пока нет. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства ДТП.



Фото: tagilcity.ru