Рубрика: Новости дня
17:36 | 7.01.2018
Лобовое столкновение автомобилей произошло в Нижнем Тагиле
У машин разбиты передние части. Скорее всего, произошло лобовое столкновение или же при движении в одном направлении один из автомобилей каким-то образом развернуло.
Информации о пострадавших в аварии пока нет. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства ДТП.
Фото: tagilcity.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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