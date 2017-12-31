В Екатеринбурге впервые прошел парад санок

11:56 | 7.01.2018

Конкурс на лучшие сани прошел в ЦПКиО вчера днем. Он проводился впервые и являлся зимней версией уже полюбившегося молодым родителям летнего парада колясок.



Участникам нужно было проявить фантазию и необычно нарядить санки своих детей. Результаты превзошли все ожидания: родители сделали из саней и собачьи упряжки, и футбольные кубки, и даже праздничный стол с шампанским. Однако санки-победители конкурса были превращены в ледяной замок Снежной Королевы. Стоит отметить, что их создательница вместе с сыном участвовала и в конкурсе колясок, где заняла второе место.



На конкурс заявилось 30 человек, но в парк пришло только 20 из них. Во всех украшенных санках сидели дети, так как их присутствие было обязательным условием конкурса.





Фото: uralweb.ru