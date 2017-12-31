На трассе под Нижним Тагилом перевернулась ГАЗель с рабочими

11:28 | 7.01.2018

Инцидент произошел из-за столкновения автомобиля ГАЗ-322132, перевозившего рабочих завода «Уралец», и Volkswagen Touareg.



ДТП случилось вечером 6 января на 10-м километре автодороги Нижний Тагил – Усть-Утка. Причиной послужил выезд автомобиля Volkswagen на встречную полосу: ему было необходимо объехать два стоящих на обочине автобуса. ГАЗель в это время двигалась по нужной полосе во встречном направлении. От столкновения ГАЗель перевернулась, а Volkswagen получил серьезные повреждения.



Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, люди в ДТП не пострадали.



Фото: dolmedia.ru