Тагильчанин пожаловался на состояние Демидовской больницы

Пациент Демидовской больницы в Нижнем Тагиле опубликовал ужасающие фото палаты. По словам тагильчанина, помещения находятся в полуразрушенном состоянии: по стенам трещины и торчат провода.«Стены крушатся, все в трещинах, по бокам кровь по всем стенам, провода торчат. Не трогаем, возможно под напряжением», - пишет мужчина.Кроме того, в палатах холодно, несмотря на то, что установлены пластиковые окна.«Лично я лежу в постели с махровыми носками в трикотажных брюках и в спортивной одежде. Представляете наших пожилых мужчин, женщин, им нужно покой, теплота, они остаются на 2-3-4 месяца из-за переохлаждения с пневмонией, потому что не могут выздороветь в данных условиях», - возмущается пациент.Тагильчане живо отреагировали на тему в комментариях. Многие подтвердили, что состояние больницы оставляет желать лучшего.«На самом деле ужас и кошмар. Плесень, антисанитария», - написала женщина.Фото: Владимир Яковенко / Вконтакте