РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

11:08 | 6.01.2018

Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского КИРИЛЛА всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской Митрополии.



«А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление — в лучах Его» (Мал. 4,2)



Пусть спящие леностью и греховным унынием людские души проснутся в эту ночь и присоединятся к бодрствующим пастухам, с трепетным страхом и великой радостью внимающим ангельской песни: «Слава в вышних Богу и земли мир». Рождество Христа Спасителя настолько непостижимая, но вместе с тем долгожданная весть, что о ней не говорят, о ней поют. Пусть же в этот праздничный день внутри нас зазвучит великая песнь праведности, любви и мира. Пусть этой песней прославляется Бог, давший нам благодать Рождественского торжества. Непостижимы и неисследованы пути Господни, но все они ведут человека к спасению и вечному блаженству. Сегодня Богомладенец Христос ступает на земной путь, ведущий Его к победе над самой смертью, и нас зовёт вместе с Собой в Его Небесное Царство. Он приходит в этот мир за нами, потерянными овцами Его стада, не чтобы осудить, как то было бы справедливо, но желая простить и спасти. С любовью и благодарностью встретим Того, Кто грядёт с Небес!



Звезда, приведшая восточных мудрецов к младенческой колыбели Безначального Творца, учит их кланяться Христу — Солнцу правды. Так мы поём в рождественском тропаре: «Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом богопознания; ибо тогда — звездам, как Богу, служившие — звездою научены были поклоняться Тебе, Солнцу правды, и знать Тебя, Восток с высоты». Как для нашей земли источником света, тепла и самой жизни является солнце, так для всей вселенной Источником правды является Христос, Который есть путь и истина и жизнь (Ин. 14,6). Было бы великой потерей, прославляя Христа как Солнце правды, не просветиться Его любящим светом. Сколько бы ни было прекрасных рождественских традиций и обычаев — все они о Христе и Его правде. Подобно рождественской ели, зеленеющей, несмотря на все лютые морозы, и украшаемой с блеском и красотой, христианин, мужественно переносящий все жизненные испытания, украшается добродетелью и сиянием добрых дел для встречи Христа. Одним из самых ярких украшений для каждого, кто последует Христу, является правда. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5,6), — говорит Господь. Мы не насыщаемся полуправдой этого мира, мы жаждем и алчем правды Божией, которая одна для всех стран, для всех народов, для всех людей.



Преподобный Макарий Египетский говорил: «Господь, преподав многие заповеди о любви, повелел искать правды Божией; ибо знал, что она матерь любви». Посмотрим вокруг нас, на жизнь окружающего нас мира — и увидим, какая отчаянная нужда в любви у современного человека. Он говорит о любви в стихах, он поёт о любви, он создаёт произведения искусства, пытаясь запечатлеть любовь, он пытается сохранить её и создаёт семью, но песни приедаются, стихи забываются, семьи разрушаются, и в очередной раз человек убеждается в том, что то, что он считал любовью, оказалось очередным миражом. В чём же причина его трагедии? В том засилье лжи, в котором мы живём. Чем больше лжи мы впускаем в свою жизнь, тем меньше остаётся в ней любви, а значит, и Бога. «Ложь есть разрушение любви», — свидетельствует святитель Иоанн Златоуст, а с ним вместе подтверждает это и опыт человечества. Ложь разрушает не только семьи, она способна разрушить целые страны. Поэтому так усиленно враг рода человеческого сеет ложь и клевету даже в тех случаях, когда правда, кажется, всем хорошо известна. И вот уже освободители предстают захватчиками, злодеи героями, а целомудренные и святые — блудниками и колдунами.



Мы должны не любопытствовать о правде, а отчаянно и бескомпромиссно искать её, жаждать её как хлеба, смело возвещать её, а если надо, то пострадать за неё. Как это сделали тысячи новомучеников и исповедников Церкви Русской во главе со святыми Царственными Страстотерпцами, сотый год со дня мученического подвига которых наступил ныне.



Пусть никто, глядя на них, не скажет, что жизнь по правде доступна лишь исключительным героям. Как говорил преподобный Ефрем Сирин, «делание правды ни для кого не затруднительно. Пусть каждый делает, сколько может; правда и не требует от него большего. Пусть всякий по силам своим несёт на себе возлагаемое на него правдою; потому что иго Божие легко и для всякого удобоносимо».



Знание правды и жизнь по правде является причиной той незыблемой светлой радости, которая была в сердцах наших мучеников и которая ныне преисполняет наше сердце, ибо по слову преподобного Феодора Студита: «Радость есть признак совершения всякой правды». Да просветит Господь светом Рождества сердце каждого человека и да воссияют в нём правда, любовь и радость!



Божией милостию, смиренный КИРИЛЛ, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, Рождество Христово 2017-2018 год



Фото: oblgazeta.ru