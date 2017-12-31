Двое школьников ограбили мужчину на улице в Каменске-Уральском

18:00 | 5.01.2018

Двое несовершеннолетних – 2005 и 2003 годов рождения – ограбили мужчину, применив насилие, в Каменске-Уральском. Сообщение в полицию поступило 3 января, а сам инцидент произошел вечером 1 января.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, подростки похитили имущество на сумму 3500 рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.