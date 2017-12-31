В новолялинской колонии налаживают производство китайских палочек для экспорта в азиатские страны

В колонии № 54, расположенной в Новой Ляле, идет наладка производства китайских палочек. Сотрудники исправительного учреждения и представители фирмы-инвестора произвели контроль производственной линии нового цеха. Товар собираются экспортировать в страны Юго-Восточной Азии.В настоящее время завершены все подготовительные работы, установлен грохот для ориентирования палочек на рабочие места, запущена котельная, обработаны режимы горения, нагрева и циркуляции воды. Сейчас идет тестирование оборудования.Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, ИК планирует выпускать до 90 миллионов пар палочек в год.