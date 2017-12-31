В Первоуральске «Полицейский Дед Мороз» продолжает приходить в гости к детям

14:33 | 5.01.2018

Первоуральские полицейские продолжают проводить благотворительные мероприятия в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».



В детский дом сотрудники патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные полиции наведались с большой коробкой мороженого. Гости поздравляли детишек с Новым годом и Рождеством, дарили сладкие подарки, водили хороводы. Стражи порядка напомнили детям о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах города. Ребята остались очень довольны не только красивым, но и познавательным праздником.



Кроме того, полицейские совместно с представителями Совета ветеранов и коллегами из Росгвардии посетили Дом малютки. В подарок малышам силовики привезли игрушки и подгузники, приобретенные на благотворительные средства, собранные стражами порядка, ветеранами органов внутренних дел и представителями общественного совета.



Дети сотрудников Первоуральского отдела МВД также не остались без внимания. Дед Мороз и Снегурочка заехали в гости с подарками ко всем малышам прямо домой. Детки пели, танцевали, рассказывали стихи и с удовольствием фотографировались со сказочным волшебником и его внучкой.



Как отмечают сами полицейские, принимающие личное участие в подобных мероприятиях, всегда приятно дарить детям радость и видеть их благодарные лица.



Фото: Отдел МВД России по городу Первоуральску