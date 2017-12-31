В «Пятерочках» Екатеринбурга продают детский сок с плесенью из Липецка

12:43 | 5.01.2018

Как сообщило сегодня агентство ЕАН, приобретенный жителем Екатеринбурга детский яблочный сок «Малышам» производства липецкого ОАО «Прогресс» оказался с неприятным сюрпризом. В упаковке с напитком, предназначенным для малышей, оказался «приличных размеров кусок плесени и мусор непонятного происхождения»



Сок был приобретён в «Пятёрочке» расположенной в доме по улице Советская, 12 в Екатеринбурге, но это совершенно не значит, что товар подобного качества этого производителя, вы не купите в других магазинах.



Стоит отметить, что срок годности продукта при этом не нарушен. Судя по отметке на упаковке, сок произведен в сентябре 2017 года, а срок его хранения - 12 месяцев.



Как пишет ЕАН, в магазине покупателю предложили вернуть деньги за товар, но проверить качество реализуемой продукции отказались. «По вашему, мы сейчас должны все пачки вскрыть?», - заявил представитель магазина.



Конечно же, нет, все пачки вскрывать не нужно, но убрать с полок товар, скорее всего, необходимо.



Ради справедливости стоит так же отметить, что производитель, ОАО «Прогресс» из Липецка, допускает нечто подобное с соками его производства, и честно предупреждает потребителя об этом надписью на упаковке о необходимости проверять напиток перед тем, как давать его ребенку.



Фото: ЕАН